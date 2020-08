Covid-19: primeiro caso de reinfecção é identificado nos EUA

Uma pesquisa científica publicada pela Universidade de Nevada nesta quinta-feira, 27, identificou o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 nos Estados Unidos. Trata-se de um rapaz de 25 anos morador da cidade de Reno.

De acordo com o artigo, que ainda deve ser revisado por outros especialistas, o homem teve a primeira infecção em abril, quando apresentou sintomas brandos como dor de garganta, diarreia, tosse. Os sintomas sumiram durante o período de isolamento. Em maio, ele ficou doente mais uma vez, com um quadro mais severo, que incluía dor de cabeça e falta de ar.

De acordo com os pesquisadores, os dois coronavírus que causaram infecções no rapaz são geneticamente distintos, o que poderia ser uma pista para compreender a possibilidade de reinfecção da doença. Os especialistas, no entanto, afirmam que é possível que eventos como esse sejam raros.

Reinfecção em Hong Kong

Nesta semana, pesquisadores de Hong Kong, na China, confirmaram o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no mundo. Trata-se de um homem de 33 anos que foi diagnosticado pela segunda vez com a doença após voltar de uma viagem à Espanha.

A dupla infecção só foi confirmada porque os pesquisadores sequenciaram o genoma dos vírus e encontraram diferenças significativas nos dois conjuntos. Segundo eles, o vírus identificado é semelhante à cepa que circulou na Europa em julho e agosto.