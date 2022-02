Estudos apontam que a Covid-19 pode afetar a audição

Além do olfato e paladar, a Covid-19 também pode afetar a audição. É o que apontam cientistas em estudos realizados nos últimos meses no Reino Unido e nos Estados Unidos, que mostram que a perda auditiva também pode ser uma sequela da doença.

De acordo com os pesquisadores, os sintomas começam com um zumbido ou a sensação de ouvido “tampado”. Ao longo dos dias, porém, pacientes demonstram uma piora. “O problema pode atingir os dois ouvidos, e chegar até o sistema auditivo nervoso central, o que poderia, em casos mais graves, impactar na qualidade e na compreensão da fala”, dizem os médicos em um levantamento publicado pelo Manchester Biomedial Research Centre (BRC), no Reino Unido, que após analisar 24 estudos sobre a relação entre a audição e a Covid-19, atesta que 7,6% dos participantes tiveram alguma perda de audição; e 14,8% passaram a conviver com um zumbido no ouvido após a infecção. Outro estudo britânico, feito pela British Tinnitus Association, em parceria com a American Tinnitus Association também indica uma piora do zumbido no ouvido após a doença em 40% dos pacientes.

Pesquisadores egípcios da Universidade South Valley também observaram uma perda auditiva significativa de 20 pacientes de Covid-19, após a realização de uma audiometria, fato que relataram em um artigo publicado no American Journal of Otoryngology, dos Estados Unidos. De acordo com os pesquisadores, as sequelas auditivas aparecem até 12 semanas após a infecção.