Covid-19: pegar praia é mais seguro do que andar de ônibus

As fotos de pessoas seguindo em massa rumo ao litoral nos últimos finais de semana provocam em muitos justa irritação, mas a maioria ignora as condições de lotação diária do transporte público nas metrópoles brasileiras, que pode ser muito mais problemática diante de uma pandemia. Joga luz sobre o assunto uma pesquisa realizada durante a pandemia por virologistas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que elenca os ambientes com maior potencial de contágio para a Covid-19. No entendimento dos pesquisadores, o transporte público — junto aos hospitais — figuram como os locais onde a transmissão é mais provável e intensa.

Os pesquisadores levaram em conta três fatores fundamentais de risco: número de pessoas que podem estar com Covid-19 em um determinado local, nível de aglomeração e a possibilidade de interação direta ou indireta — a direta, por um lado, pode ser uma conversa entre duas pessoas, já a indireta ocorre quando um objeto (como as barras de apoio de um ônibus) pode ter sido tocado ou infectado por meio de tosses e espirros de um indivíduo infectado.

Outro fator de grande importância a ser considerado em relação à exposição ao vírus é a ventilação de um ambiente, dando sempre preferência a frequentar locais em que há amplo espaço e janelas abertas. Ou seja, nesses aspectos, as praias são imbatíveis. No entanto, deve-se manter os cuidados necessários, como uso de máscara. “O comportamento humano é fundamental para aumentar ou diminuir a possibilidade de contágio em todos os locais”, comenta o médico infectologista Leonardo Weissmann, da Sociedade Brasileira de Infectologia

O estudo da UFMG organizou os ambientes e seus riscos de transmissões em quatro níveis. Do menos arriscado ao mais arriscado. Confira a classificação:

Nível 1 (menos arriscado)

-Casa, veículos particulares, vias públicas e drogarias

Nivel 2

– Consultórios médicos, restaurantes, supermercados e feiras livres



Nível 3

– Academias, cinemas, elevadores, bancos e lotéricas



Nível 4 (mais arriscado)

– Hospitais e transporte público

Nesta terça-feira, 15, o Brasil teve médias móveis atualizadas em 31.455,7 diagnósticos e 807,9 mortes por conta do novo coronavírus.