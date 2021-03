Covid-19: Nova variante é identificada em Sorocaba, no interior de SP

O governo do estado de São Paulo identificou uma nova variante da Covid-19 no município de Sorocaba, no interior paulista. O anúncio do caso ocorreu nesta quarta-feira, 31.

De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a mutação é “assemelhada” à variante detectada na África do Sul, mas não há, porém, indicação de que alguém da região tenha viajado ao país. “Existe a possibilidade que seja uma mutação da nossa P1”, afirmou o pesquisador. A P1 é a variante brasileira identificada em Manaus, no Amazonas.

Covas afirmou que o estado faz o sequenciamento rotineiro de parte de amostras de casos positivos de Covid-19 na região e que o trabalho será mantido para que se detecte mais episódios do tipo. Ainda não se sabe, porém, qual o tamanho da abrangência dessa nova cepa identificada em Sorocaba. Até agora, apenas um caso foi confirmado.