Covid-19: Mundo ultrapassa a marca de 1 milhão de mortos, diz universidade

O mundo superou nesta segunda-feira, 28, a marca de um milhão de mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

Segundo a plataforma criada pela instituição, que é utilizada como referência de pesquisa sobre a pandemia, já são 1.000.555 mortes em decorrência do coronavírus.

Os Estados Unidos lideram no número de óbitos, com 205.031. O Brasil é o segundo país na estatística, com 142.058 mortes. Índia, México e Reino Unido aparecem na sequência.

A velocidade da pandemia também chama atenção: as primeiras 500 mil mortes ocorreram no intervalo de seis meses, mas as outras 500 mil foram registradas em apenas três meses. Nos últimos 12 dias, foram 100 mil óbitos.

Ainda segundo a plataforma da universidade Johns Hopkins, já foram diagnosticados 33.273.720 casos de Covid-19 em todo o mundo. Os Estados Unidos também estão em primeiro nesta estatística, com 7.147.241 registros. Mas o segundo lugar é da Índia, com 6.074.702 casos. O Brasil é o terceiro, com 4.745.464 no total.