Covid-19: Johnson & Johnson pede uso emergencial de vacina à Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu, nesta quarta-feira, 24, às 19h, o pedido de uso emergencial da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. A reguladora já iniciou a triagem dos documentos presentes no pedido.

As primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa informou que “pode solicitar as informações adicionais ao laboratório”.

Para fazer sua avaliação, a Anvisa vai utilizar as informações apresentadas junto com o pedido e também as informações já analisadas por meio da submissão contínua — que é a entrega fracionada dos documentos. A análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar que envolve especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção.

A meta da agência, está descrito em nota divulgada nesta noite, é fazer a análise do uso emergencial em até sete dias úteis, descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações, a serem apresentadas pelo laboratório.

O Ministério da Saúde comprou 38 milhões de doses do imunizante que promove a proteção contra a Covid-19 com uma única dose. As entregas estão previstas para ocorrer integralmente de outubro a dezembro de 2021.

Se aprovado, será o quarto imunizante a ter autorização para chegar aos braços dos brasileiros, junto ao grupo formado por CoronaVac, pela vacina de Oxford e pelo antígeno da Pfizer. Os dois últimos, inclusive, contam com registro total de uso e não somente liberação emergencial.