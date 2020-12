Covid-19: Instituto Butantan desenvolve soro para tratamento da doença

O Instituto Butantan desenvolve um soro para tratamento de Covid-19, anunciou nesta segunda-feira, 21, o diretor da organização de pesquisa, Dimas Covas. O fármaco classificado como “altamente potente” está pronto para estudos com voluntários.

“Temos 3.000 ampolas desse soro pronto, esperando autorização da Anvisa para iniciar estudos clínicos. Soro, diferente de vacina, é tratamento. Brevemente poderemos iniciar estudo clínico no Brasil, capitaneado por São Paulo”, disse Covas.

O Instituto também comanda os testes com a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, que recebeu aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para recrutar 13.060 voluntários brasileiros. A eficácia do medicamento está prevista para ser divulgada no próximo dia 23 de dezembro.