Covid-19: fábrica da CoronaVac na China é aprovada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu nesta segunda-feira, 21, o chamado Certificado de Boas Práticas de Fabricações às instalações fabris utilizadas pela farmacêutica Sinovac, na China, para etapas de fabricação da vacina CoronaVac. O imunizante contra Covid-19 é desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.

Em nota, a Anvisa afirmou que “a etapa finalizada é um dos pré-requisitos para a continuidade tanto do processo de registro da vacina da Sinovac, quanto de um eventual pedido de autorização de uso emergencial dessa vacina que vier a ser apresentado“. Para a aprovação, houve envio de dados complementares por parte da Sinovac e do Instituto Butantan.

O anúncio saiu 10 dias antes da previsão inicial definida pela agência. O Governo de São Paulo deve apresentar dados para um pedido de liberação do imunizante à Anvisa no próximo dia 23. A campanha de vacinação, planeja o governo, está prevista para ser iniciada no dia 25 de janeiro.