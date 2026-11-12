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Saúde

Covid-19: como funciona o calendário de vacinação no Brasil

Estratégia prioriza faixas de risco contra formas graves da doença em meio ao aumento de diagnósticos em dezoito estados do país

Por Da Redação 12 nov 2026, 07h04 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h54
Seringa com agulha inserida em um frasco de vacina Comirnaty contra COVID-19, sobre superfície escura, com objetos desfocados ao fundo
Ampola de vacina da Pfizer (Comirnaty) contra a covid-19 (Sebastian Gollnow/picture alliance/Getty Images)
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O avanço dos diagnósticos de covid-19 em 18 estados brasileiros traz dúvidas sobre a necessidade de atualizar as doses de vacinação. A diretriz atual do Programa Nacional de Imunizações concentra as aplicações na população de maior risco para formas graves. Segundo Raquel Stucchi, infectologista e diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), pessoas que jamais receberam nenhuma dose contra a doença também podem procurar os postos públicos.

Quem precisa tomar o imunizante a cada seis meses?

As orientações de reforço semestral aplicam-se a idosos com 60 anos ou mais e a indivíduos imunossuprimidos. Esse público apresenta maior vulnerabilidade a desfechos graves decorrentes da infecção pelo coronavírus. Para esse segmento, a proteção periódica busca manter níveis adequados de defesa contra complicações hospitalares. De acordo com os parâmetros vigentes no Programa Nacional de Imunizações, a manutenção desse intervalo de seis meses entre as aplicações é fundamental para evitar a evolução do quadro clínico grave nos indivíduos que possuem a imunidade comprometida.

Quais categorias têm indicação para a dose anual?

A vacinação anual contempla pessoas com comorbidades, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doença pulmonar obstrutiva crônica, transtornos mentais, demência e doenças vasculares. A indicação de dose anual também abrange gestantes, a cada gravidez, trabalhadores da saúde de diferentes áreas, residentes e funcionários de instituições de longa permanência, trabalhadores dos correios, populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. O calendário inclui ainda pessoas em situação de rua, indivíduos privados de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas, garantindo a proteção contra formas severas da infecção por coronavírus nesses grupos prioritários.

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Quem não tem comorbidades deve retornar ao posto?

Na avaliação da infectologista Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), indivíduos com menos de 60 anos, sem comorbidades e fora dos grupos especiais que já tomaram a vacina não necessitam de nova dose, segundo as diretrizes vigentes. Contudo, Stucchi ressalta que pessoas dessa faixa etária que jamais foram imunizadas podem receber uma dose no posto de saúde, mesmo sem integrar os grupos com recomendação periódica. Para as crianças de seis meses a cinco anos, o esquema de rotina prevê três aplicações distribuídas aos seis, sete e nove meses de vida.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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