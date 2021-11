Áustria terá lockdown nacional e vacinação obrigatória contra Covid-19

Com casos de Covid-19, o Áustria vai entrar em lockdown a partir da próxima segunda-feira, 22, e decidiu que a vacinação contra a doença será obrigatória no próximo ano. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 19, e o país é o primeiro da Europa a adotar medidas mais rígidas diante da nova onda do vírus que atinge o continente.

Desde o início desta semana, a Áustria vinha reforçando as medidas para controlar a disseminação do vírus. Uma delas foi o bloqueio para pessoas não vacinadas ou que tinham sido curadas recentemente, que não deveriam deixar suas casas.

A obrigatoriedade de vacinação da população deve entrar em vigor a partir de fevereiro do ano que vem.

A quarta onda da Covid-19 tem causado um alerta geral na Europa, que enfrenta dificuldades para aumentar a população totalmente imunizada. A Alemanha, com números diários de novos casos superando os 50 000, não descarta bloqueio inclusive para vacinados.

Na Holanda, que retomou medidas de proteção como o uso de máscaras em locais públicos, cirurgias eletivas de pacientes com câncer e doenças cardíacas começaram a ser adiadas nesta sexta-feira para dar espaço a pacientes infectados pelo vírus.