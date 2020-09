Coronavírus: Usar óculos reduz o risco de contágio, diz estudo

Usar óculos diariamente pode reduzir o risco de contrair o novo coronavírus. De acordo com um estudo publicado quarta-feira, 16, na revista JAMA Ophthalmology, pessoas que precisam usar óculos tem uma probabilidade cinco vezes menor de ser diagnosticada com Covid-19 em comparação com a população em geral.

Pesquisadores do Segundo Hospital Afiliado da Universidade de Nanchang, na China, analisaram 276 pacientes com diagnóstico de Covid-19 entre 27 de janeiro e 13 de março. Destes, 16 usavam óculos por mais de 8 horas por dia. A proporção de pessoas com miopia na província de Hubei, com base em um estudo anterior, foi de 31,5%.

De acordo com os autores, isso significa que pessoas que usam óculos diariamente correm um risco 5,4 vezes menor de contraírem a doença. A principal hipótese para explicar a associação é que as armações ‘impedem ou desencorajam os usuários de tocarem nos olhos, evitando assim a transferência do vírus das mãos para os olhos’.

Estudos mostraram que receptores ACE-2, usados pelo vírus para entrar e infectar células humanas, podem ser encontrados nos olhos. “Portanto, os olhos são considerados um canal importante para a SARS-CoV-2 entrar no corpo humano”, escreveram os autores. Isso pode explicar por que cerca de 12% dos pacientes com Covid-19 apresentam ‘manifestações oculares’, incluindo vermelhidão e inchaço.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

No entanto, a descoberta mostra apenas uma associação e não uma comprovação de causa e consequência. Diante disso, especialistas alertam que o resultado não é uma recomendação para que pessoas que não precisam usar óculos diariamente passem a fazer isso.