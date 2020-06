Coronavírus: pastor alemão é o primeiro cachorro com Covid-19 nos EUA

Um pastor alemão que vive no estado de Nova York é o primeiro cachorro dos Estados Unidos a receber o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O caso foi anunciado na terça-feira, 2, pelo Departamento de Agricultura e de Serviços Veterinários do país

O teste foi realizado após o pastor alemão apresentar sinais de uma doença respiratória. A documentação do departamento local afirma que um de seus donos também testou positivo para Covid-19 e outro ainda teve sintomas consistentes da doença, antes que a mascote fosse diagnosticada.

Outro cachorro da casa testou negativo para doença, mas apresentou anticorpos do vírus em amostra de sangue — o que indica que também sofreu exposição ao vírus.

O órgão esclarece que infecções pelo coronavírus têm sido relatadas ainda em um pequeno grupo de animais em todo o mundo. A maioria deles teve contato próximo com pessoas infectadas. Neste momento, diz o departamento, criar um esquema de testes de rotina em animais não é recomendado.

O comunicado ainda aponta que a transmissão de Covid-19 para animais precisa ser melhor estudada, mas que inicialmente não há evidências de que os bichos tenham um papel significativo na disseminação do vírus. O risco de transmissão de um animal para um ser humano ainda é considerado baixo.

O único pedido do órgão, no entanto, é que pessoas com Covid-19 ou suspeita evitem o contato próximo com seu animal de estimação, sob o risco de contaminá-lo.

Esta não é a primeira vez que um bicho é diagnosticado com a infecção do novo coronavírus nos EUA. Em abril, uma tigresa do zoológico do Bronx, na cidade de Nova York, testou positivo pela doença. Além dela, um leão e dois gatos também foram acometidos pelo vírus, todos em Nova York.