Coronavírus: número de casos confirmados no Brasil sobe para 14

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo caso do novo coronavírus no estado. A paciente, de 52 anos, é moradora da capital fluminense e apresentava sintomas de quadro viral desde o retorno de viagem à Itália, na última quarta-feira, 4. No mesmo dia, ela deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. Agora, a paciente, que mora sozinha, está em isolamento domiciliar. Outras três pessoas que a acompanharam na viagem estão sendo monitoradas pela secretaria estadual em parceria com a vigilância municipal.

O primeiro caso no estado tinha sido confirmado na quinta-feira, de uma moradora de 27 anos de Barra Mansa, que também tinha viajado para a Itália. “É importante destacar que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os dois casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência e não há razão para pânico. Os cuidados devem permanecer os mesmos que tomamos para a gripe”, disse o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, em nota.

Com o novo caso, chegam a 14 o número de pacientes com covid-19 no Brasil. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde havia confirmado 13 casos da doença: um no Rio de Janeiro, dez em São Paulo, um na Bahia e um no Espírito Santo. Segundo a pasta, outros 768 pacientes têm quadros suspeitos e devem passar por análises clínicas.