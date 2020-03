Coronavírus: número de casos confirmados no Brasil sobe para 13

O balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira, 6, atualizou para treze o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil. São cinco casos novos em relação ao boletim de ontem, que havia confirmado oito casos no país. Dos novos casos, quatro estão em São Paulo e um na Bahia. De acordo com o Ministério, nenhum deles foi por transmissão local. Todos os pacientes recém diagnosticados têm histórico de viagem para o exterior, incluindo Itália, Reino Unido e Estados Unidos, o que significa que são casos importados.

São Paulo tem a maior parte dos casos confirmados (dez de catorze) e também os dois casos de transmissão local, em duas pessoas que tiveram contato com o paciente “zero”. Os demais estados com casos confirmados até o momento são Bahia (1), Espírito Santo (1) e Rio de Janeiro (1).

Outros 768 pacientes têm quadros suspeitos e devem passar por análises clínicas. Um aumento de 21% em relação ao boletim anterior. O Ministério da Saúde incluiu para três países na lista de países monitorados. Agora são 36 países, incluindo Bélgica, Bielorrúsia e Bósnia e Herzegovina.