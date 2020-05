Coronavírus: novos sintomas da doença matam três crianças americanas

Três crianças pequenas morreram em Nova York de uma síndrome inflamatória misteriosa associada ao novo coronavírus. Elas teriam tido o coração e o sistema circulatório afetados. O governador da cidade, Andrew M. Cuomo, afirmou ainda que muitas delas não apresentaram sintomas respiratórios comuns da ação do coronavírus quando foram levadas para hospitais da região, mas todas apresentaram resultado positivo no Covid-19 ou seus anticorpos. “É uma situação nova, mas muito séria e perturbadora”, disse. O CDC irá investigar as mortes.

De acordo com o New York Times, mais de 73 crianças em Nova York ficaram doentes pelo vírus com sintomas semelhantes aos dos casos que foram a óbito. Alguns associam os novos sinais da infecção aos da doença de Kawasaki, condição que causa inflamação nas paredes de alguns vasos sanguíneos do corpo. Cuomo pediu aos pais que ficassem vigilantes ao procurar sintomas como febre prolongada, dor abdominal intensa, mudança na cor da pele, coração acelerado e dor no peito.

Antes do anúncio das mortes atribuídas à nova doença, apenas três crianças haviam morrido pelo vírus em Nova York.