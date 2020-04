Coronavírus: após análises atrasadas, São Paulo atesta 26 novos óbitos

O Estado de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 3, que conseguiu examinar todas as 201 análises atrasadas de óbitos suspeitos de Covid-19 que estavam represadas na fila de diagnósticos.

Delas, 26 deram positivo para a doença, outras 119 deram negativo, 37 não estavam aptas para análise (por amostras inadequadas) e podem ser reprocessadas. Outras dezenove estão em fase final de testes e terão os resultados conhecidos nesta tarde.

Com a mudança, SP chega a 214 óbitos confirmados pela infecção.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou durante coletiva de imprensa, que três novos laboratórios entraram para a força-tarefa das análises de testes e foi feita a compra de 1,3 milhões de testes do tipo RT-PCR, o mais confiável, da Coreia do Sul. Ainda com os reforços, as prioridades de diagnósticos seguem nos pacientes graves, profissionais de saúde e eventuais óbitos.

Na reunião, a pasta da Saúde afirmou que a campanha de vacinação da gripe já imunizou 84% dos idosos e 56% dos profissionais de saúde, chegando a 4,8 milhões de pessoas vacinadas.

Educação

O Estado de São Paulo instalará um serviço de ensino à distância pela TV Cultura e via celular para 3,5 milhões de alunos da rede pública. As classes serão mediadas por professores em transmissões ao vivo. Os alunos poderão usar um aplicativos para celular para interagir com os mestres. Além de baixar o material didático.

“O objetivo é chegar até 10 horas de conteúdo ao vivo”, disse o secretário de Eduação, Rossieli Soares da Silva. A ação contará com doações de diversas entidades, empresas privadas e iniciativas online em conteúdos e serviços que ajudarão no funcionamento da plataforma.

As aulas na prefeitura de São Paulo serão retomadas à distância no dia 13 de abril, para os cerca de 1 milhão de alunos. Os estudantes receberão em casa, pelos correios, cadernos de estudos elaborados por professores. O item será direcionado aos pais, para que ajudem na educação dos filhos.