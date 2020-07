Coronavírus: mortes e novos casos diminuem na capital paulista

Nesta quinta-feira, 23, o governo do estado de São Paulo anunciou que houve uma redução significativa no número de novos casos e óbitos registrados na capital paulista. A comparação da média móvel desta semana (17 a 23 de julho) com a anterior (10 a 16 de julho) apresentou uma redução de 26% no número de casos e de 18% nos óbitos confirmados na cidade de São Paulo.

Por outro lado, a região metropolitana e o interior estão em situação menos confortável. Na região metropolitana, a comparação da média móvel desta semana com a anterior apresentou aumento de 9% nos casos e redução de 8% nas mortes confirmadas. No interior, houve um leve aumento nos dois índices: 3% nos casos e 9% de mortes.

No estado como um todo, esses números se traduzem em uma redução de 5% nos casos confirmados e de 3% nos óbitos nesta semana em comparação com a anterior.

Segundo João Gabbardo, secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em de São Paulo, a capital apresenta um comportamento diferente do interior em relação à pandemia e isso já estava previsto no plano.

O estado de São Paulo chegou a 452.007 casos confirmados e 20.894 óbitos. A taxa de ocupação das UTIs é de 66,2% no estado e 63,7% na Grande São Paulo. Na quarta-feira, 22, foi registrado um recorde de novos casos em 24 horas no estado, com 16.777 confirmações. Nesta quinta-feira, 23, explicou que o fato aconteceu devido a uma falha no sistema do Ministério da Saúde para registro de casos leves da doença nos cinco dias anteriores, o que gerou um acúmulo.