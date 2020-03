Coronavírus: número de mortos sobe de 159 para 201

O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, 31, o panorama de casos do novo coronavírus em todo o país. São 201 vítimas fatais, ante 159 registradas até ontem, 30. O número de casos confirmados saltou de 4.579 para 5.717.

Apesar do grande aumento dos números— trata-se do maior registros de casos e de mortes em um único dia desde que a doença passou a ser monitorada — a taxa de mortalidade seguiu em 3,5%. São 1138 casos novos e 42 óbitos registrados no período.

A maior parte dos óbitos (89%) é de pessoas com mais de 60 anos. Do total, 15% não apresentavam comorbidades (doenças crônicas, transplantes, entre outros quadros).

Na reunião, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou que cerca de 300 milhões de equipamentos de proteção individual (a exemplo de máscaras e luvas) serão importados da China nos próximos 60 dias. Mandetta também informou que uma pesquisa sobre cloroquina no cuidado dos pacientes com Covid-19 será publicado em revista científica nos próximos dias.

Nos próximos dias, será divulgado um protocolo para o uso de máscaras de tecidos do tipo TNT, que podem ser lavadas e reutilizadas. Elas podem ser alternativas para profissionais diversos que, por conta do trabalho, não podem deixar de manter contato próximos com outras pessoas e precisam de uma barreira extra próximo ao rosto. Ao explicar o uso do item, o ministro usou como exemplo os câmeras de programas de televisão, que precisam ficar agrupados durante entrevistas coletivas.