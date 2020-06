Doria anuncia que SP irá produzir vacina em parceria com a China

Nesta quinta-feira, 11, o governador João Doria anunciou que São Paulo irá produzir uma vacina contra o novo coronavírus. Em publicação no Twitter, Doria disse que a iniciativa é uma parceria do Instituto Butantã com o laboratório chinês Sinovac Biotech, que já tem um imunizante em fase avançada de testes clínicos em humanos.

Hoje é um dia histórico para a ciência no Brasil e em SP. Vamos anunciar que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus, através de parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório internacional Sinovac Biotech. pic.twitter.com/ZPS6uDuVR8 — João Doria (@jdoriajr) June 11, 2020 Continua após a publicidade

Segundo Doria, mais informações sobre o assunto, incluindo informações sobre a fase 3 de testes clínicos, a última necessária antes da aprovação por agência reguladoras, serão divulgadas às 12h30, durante coletiva de imprensa.