Coronavírus: estudo inédito mostra ação do vírus nas células humanas

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) produziu um estudo que mostra, em detalhes, a forma como o novo coronavírus ataca e infecta as células do corpo humano. As imagens foram captadas utilizando uma técnica de microscopia eletrônica de transmissão e são inéditas no Brasil.

Os cientistas da Fiocruz utilizaram vírus isolados a partir de amostras coletadas de nariz e garganta de um paciente doente, infectaram as células saudáveis em laboratório e conseguiram captar o momento em que o coronavírus consegue se espalhar pelo organismo.

As partículas do vírus aderem à membrana e transferem seu material genético para dentro da célula. A partir daí, o aparelho celular é usado para multiplicação e avanço da infecção responsável pela Covid-19.

Veja uma rápida reprodução do processo:

O registro foi obtido durante estudo que investiga a replicação viral do novo coronavírus. O trabalho foi conduzido pelos pesquisadores Débora Barreto e Marcos Alexandre Silva, do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, e Fernando Mota, Cristiana Garcia, Milene Miranda e Aline Matos, do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo.