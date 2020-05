Coronavírus em mutação se torna mais contagioso, diz estudo

Cientistas do Laboratório Nacional de Los Alamos na Califórnia, nos Estados Unidos, identificaram uma nova mutação do coronavírus. De acordo com o estudo veiculado recentemente na plataforma bioRxiv, que reúne estudos científicos antes da revisão por especialistas e da publicação formal em revistas científicas, essa versão é mais contagiosa que o vírus original, responsável pelo início da pandemia em Wuhan, na China. Em pouco tempo, tornou-se a versão dominante em diversos países, como Itália e Estados Unidos.

De acordo com a equipe, a mutação afeta as proteínas exteriores do vírus. Chamadas “spikes”, elas são responsáveis pela entrada do vírus nas células. “A história é preocupante, pois vemos uma forma mutada do vírus emergindo muito rapidamente e, durante o mês de março, se tornando a forma pandêmica dominante.”, escreveu a bióloga computacional de Los Alamos Bette Korber, líder do estudo, em sua página no Facebook.

A nova cepa, que recebeu o nome de D614G, apareceu na Europa em fevereiro, migrou para a costa leste dos EUA e desde meados de março é a forma dominante do vírus nos Estados Unidos e na Europa. Os autores alertaram que se o coronavírus não desaparecer no verão no hemisfério norte – como a gripe sazonal – ele poderá sofrer mutações ainda maiores. Isso poderia limitar a eficácia das vacinas e tratamentos desenvolvidos atualmente contra o coronavírus que não consideraram a possibilidade de grandes mutações.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores de Los Alamos trabalharam em conjunto com cientistas das Universidades Duke, nos Estados Unidos, e Sheffield, na Inglaterra. Ao analisarem a sequências de coronavírus incluídas na Global Initiative for Sharing All Influenza, uma organização que promove o rápido compartilhamento de dados de todos os vírus influenza e coronavírus, eles identificaram 14 mutações do novo coronavírus

Dessas, apenas a D614G foi considerada uma “preocupação urgente” no momento. Segundo eles, além de se espalhar rapidamente, ela pode deixar os “indivíduos suscetíveis a uma segunda infecção”. Embora ainda precise ser revisado por especialistas que não estão envolvidos no estudo, os autores afirmam que a descoberta representa uma “necessidade urgente de um alerta precoce”, em referência às mais de 100 vacinas em desenvolvimento.

Essa não é a primeira vez que pesquisadores identificam mutações no novo coronavírus. No início de março, pesquisadores da China descobriram que um tipo mais agressivo do novo coronavírus representava cerca de 70% das infecções, enquanto as outras 30% estavam ligadas a um tipo menos agressivo.

Alegações “infundadas”

Por outro lado, nesta quarta-feira, pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, consideram essas alegações “infundadas” e afirmam que nenhuma versão do vírus atualmente em circulação é mais ou menos potente que outra. A equipe do Centro de Pesquisa de Vírus analisou um catálogo de 7.237 mutações registradas no coronavírus durante a pandemia.

Segundo eles, embora isso possa parecer uma grande mudança, é uma taxa de evolução relativamente baixa para um vírus infeccioso como o Sars-CoV-2, nome oficial do novo coronavírus. Após analisarem as mutações, eles afirmaram que é improvável que alguma tenha significado funcional e não representam tipos diferentes de vírus.

Entretanto, eles acreditam que essas mutações podem ser úteis para rastrear o histórico de transmissão e entender o padrão histórico da disseminação global. Os pesquisadores escoceses também esperam que mais mutações entre o vírus continuem se acumulando à medida que a pandemia continua. Mas espera-se que a maioria delas não tenha alterem de forma significativa a biologia do vírus.