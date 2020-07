Cientistas identificam anticorpos capazes de barrar a Covid-19

Um estudo assinado por cientistas de universidades dos Estados Unidos e da Alemanha publicado na prestigiada revista científica Nature nesta quarta-feira, 15, aponta que foram identificados potentes anticorpos neutralizantes ao novo coronavírus, responsável por causar a Covid-19. A doença já infectou 1.926.824 pessoas no Brasil e levou 74.133 à morte.

A análise inicial com roedores apontou que as imunoglobulinas COV2-2196 e COV2-2130 foram capazes de reduzir a carga viral, perda de peso e inflamação nos pulmões dos bichos. O resultado foi classificado como “promissor” com o uso dos anticorpos em combinação ou separados. O estudo leva em conta imunoglobulinas humanas com performance considerada “potente” para a o atual uso.

Outro ensaio, com macacos rhesus, apontou que os anticorpos evitaram a contaminação pelo vírus nos primatas. O documento ressalta que as descobertas podem ser de grande valia para o desenvolvimento de vacinas e imunoterápicos.