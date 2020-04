Coronavírus: Brasil registra 338 mortes em 24 horas nesta segunda

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira 27, foram confirmados 4.543 óbitos e 66.501 casos de infecção pelo novo coronavírus no país. São 338 novos óbitos e 4.613 novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas. A taxa de letalidade permanece em 6,8%.

De acordo com Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, muitos óbitos confirmados nas últimas 24 horas aconteceram há vários dias, mas o resultado do exame só foi concluído agora. Ainda segundo ele, 86% dos testes de óbitos já foram finalizados. Atualmente, todos os estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus.

São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 21.696 casos e 1.825 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 7.944 casos e 677 óbitos. O estado que no momento registra menos notificações é Tocantins, com 67 casos e duas mortes.

Segundo informações do 14 Boletim Epidemiológico Especial COE-COVID 19, o país é o 11º em número de casos confirmados e o 11º em número de óbitos. Porém, em se tratando do coeficiente de mortalidade por 1 milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 37ª posição no ranking mundial.