Conheça 4 alimentos que parecem saudáveis, mas não são

Admita: você já se permitiu comer um bolo de cenoura porque ele é feito com um vegetal considerável saudável. Mas você está mais do que ciente que a presença da cenoura não transforma a farinha de trigo e o açúcar, por exemplo, em ingredientes menos calóricos, não é verdade? Agora que você reconhece que vem se enganando, é hora de descobrir que alguns alimentos que parecem realmente saudáveis, na realidade, não são.

Para ajudar a encontrá-los – e afastá-los – nas refeições, o site especializado Medical Xpress preparou uma lista com 4 alimentos que vem enganando muitas pessoas. Confira.

1. Sushi

Pois é! O sushi costuma ser considerado uma refeição saudável já que contém peixes, como salmão, que é rico em ômega 3, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes. Outros rolinhos famosos contêm frutas, como manga, e legumes, como pepino. Mas o sushi também leva na composição altas porções de arroz (geralmente o branco), que tem muitos carboidratos e fornece várias calorias.

Para não abandonar a comida japonesa por causa disso, recomenda-se optar pelo sashimi – que é feito apenas com fatias de peixe cru – ou pedir que os rolinhos sejam feitos com arroz integral. Na hora de escolher os acompanhamentos, fique de olho no molho shoyu, pois ele é rico em sal. A atenção também deve ser dirigida aos molhos feitos com maionese, que também têm inúmeras calorias.

2. Chips de beterraba e cenoura

Muitos lanches industrializados podem parecer saudáveis, pois têm como ingredientes principais vegetais ricos em nutrientes, como vitaminas e minerais, como a beterraba e a cenoura. Esse é o caso dos chips, por exemplo. Mas você precisa saber que mais da metade das calorias desses alimentos provém do óleo.

Veja: 28 gramas de chips (mesmo feito com cenoura ou beterraba) equivale a 170 gramas de batata doce. Ou seja, a única coisa que se ganha comendo esses chips são calorias, pois até mesmo os nutrientes são escassos.

Mas se não quiser excluir esse alimento do cardápio, basta fazer seus próprios chips: escolha o seu legume favorito, corte em fatias finas e leve ao forno. Pronto! Você tem uma refeição gostosa, pouco calórica e com muito mais nutrientes.

3. Avelã e chocolate amargo

Tem gente que gosta de escolher lanchinhos da tarde que contenham avelãs e/ou chocolate amargo. O problema é que, quando industrializados, esses alimentos costumam conter muito óleo e açúcar. Portanto, não são nada saudáveis. Mas se gostar muito da combinação, você mesmo pode prepará-la. Basta torrar as avelãs e depois mergulhá-las no chocolate amargo.

Se gostar de creme de avelã, também opte por fazer o seu. A dica é pegar as avelãs recém-torradas e processá-las até formar uma pasta, misturando em seguida com o chocolate derretido.

4. Muffins

No Brasil, os muffins não são muito populares, mas algumas pessoas gostam de comê-los de vez em quando. Caso esteja no grupos do que se preocupam com as calorias não pode esquecer que os principais ingredientes são farinha de trigo branca e açúcar, além de margarina. O mesmo vale para cupcakes.

Por isso, se gostar da receita, prefira fazer a sua. A dica é pegar apenas 2 colheres de farinha de trigo e misturar com aveia em flocos grossos e acrescentar um pouco de frutas passas, como uva. Leve ao forno e quando seu muffin ficar pronto, basta aproveitar.