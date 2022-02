Como o Viagra vai salvar os cachorros

O Sildenafil, princípio ativo do Viagra, medicamento utilizado para tratar disfunção erétil masculina, pode ser a salvação de cães que possuem um distúrbio raro chamado megaesôfago, caracterizado por um aumento do esôfago, que faz perder a capacidade do órgão em mover a comida para o estômago, deixando-a parada. Se não forem tratados, muitos animais regurgitam e aspiram esses alimentos para os pulmões, causando pneumonia por aspiração. “Muitos cães com a doença morrem de pneumonia por aspiração ou são sacrificados pela má qualidade de vida”, disse Jillian Haines, veterinária que liderou o estudo realizado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Washington, publicado no American Journal of Veterinary Research.

A pesquisa mostra que o sildenafil líquido relaxa o músculo liso do esôfago inferior para que ele se abra mais facilmente e permita que a comida passe para o estômago. Além de algumas raras irritações gastrointestinais, não há efeitos colaterais para cães, se utilizada a dose correta. Embora o sildenafil seja mais conhecido por tratar a disfunção erétil, também é usado como remédio para a pressão arterial pulmonar elevada em cães e humanos. “Se olhar para a literatura, não há medicamentos que possamos usar para gerenciar o megaesôfago. O sildenafil é o primeiro a atingir esses mecanismos e reduzir a regurgitação, o que é uma grande coisa já que esse problema acaba matando esses cães”, explicou Jillian. “Ele abre o esfíncter esofágico inferior de 20 minutos a uma hora, o que funciona muito bem para cães, já que precisamos dessa abertura apenas quando estão se alimentando”.

Dez cães com megaesôfago foram inscritos na pesquisa, recebendo placebo ou sildenafil durante duas semanas, e uma semana sem nenhuma droga. Em seguida, os grupos placebo e sildenafil foram trocados. Seus donos foram encarregados de registrar episódios de regurgitação, mas não foram informados sobre qual droga seu cão estava tomando. Não houve diferença significativa entre o placebo e o sildenafil durante uma videofluoroscopia de 30 minutos, em que as veterinárias Susan Mehain e Sarah Guess, além de Jillian, usaram um raio-X em movimento para examinar e monitorar como o alimento é engolido. No entanto, o estudo descobriu que nove dos 10 proprietários relataram redução da regurgitação durante as duas semanas em que o sildenafil líquido foi administrado. “Em alguns casos, os proprietários conseguiram descobrir qual medicamento era o sildenafil porque estava funcionando”, afirmou Jillian.

Os cães inscritos também ganharam uma média de dois quilos no final do estudo. “Na verdade, eu prescrevo sildenafil para vários desses pacientes após o estudo, e eles usam até hoje”, comentou a veterinária. Cães que apresentaram sinais graves da doença, porém, não tiveram resultados tão positivos. Nesses casos, os pesquisadores descobriram que era mais difícil colocar a droga no estômago para absorção.

Embora o estudo seja bastante promissor, Jillian disse que ainda há muito a saber sobre a droga. Ela espera que pesquisas futuras investiguem o uso do sildenafil na medicina veterinária. “Muitos veterinários entram em contato e perguntam sobre esse medicamento. Acho que o sildenafil mudará e salvará a vida de muitos cães. Esta pesquisa ajuda a apoiar o uso e, com sorte, incentivará mais pessoas a usá-lo”, afirmou Jillian, observando a importância dos esforços dos donos dos cães nessas pesquisas. “É sempre importante reconhecer o compromisso dos proprietários nesses estudos, porque sem eles, os avanços na medicina veterinária simplesmente não seriam possíveis”, finalizou.