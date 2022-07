Como funciona o novo adesivo capaz de detectar a Covid

O teste para detecção do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, não é dos mais aceitos por quem precisa descobrir se está com a doença e a principal queixa é o swab nasal, considerado incômodo. Com os sinais de que a pandemia não deve acabar rapidamente, pesquisadores japoneses desenvolveram um tipo de adesivo capaz de identificar os anticorpos que combatem o vírus em um fluido presente em camadas da derme e da epiderme.

O teste RT-PCR, considerado de padrão-ouro e de alto custo, demora até seis horas para indicar o resultado e o exame feito com amostras de sangue coletadas do dedo mostra o resultado em até 20 minutos. Com o novo dispositivo, fica pronto em três minutos, segundo testes in vitro. O achado foi publicado na Scientific Reports.

Para o teste, os cientistas da Universidade de Tóquio elaboraram microagulhas porosas biodegradáveis de ácido polilático que extraem o fluido intersticial (ISF, na sigla em inglês) da pele. As estruturas foram acopladas a um “biossensor de imunoensaio baseado em papel para a detecção de anticorpos específicos para SARS-CoV-2”, explica o autor sênior do estudo, Beomjoon Kim. Os pesquisadores atentaram para o fato de que os anticorpos presentes no fluido correspondem a 15 a 20% dos que aparecem em amostras de sangue, mas demonstraram que eles ainda estavam viáveis.

O dispositivo pode ser colocado no antebraço anterior, região que não tem pelos, e se adapta à curvatura da pele. De acordo com o grupo, ele pode ser uma ferramenta a ser adotada para a rápida triagem de pacientes não só em casos de Covid-19, mas para outras doenças infecciosas.