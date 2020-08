Comércios, bares e academias poderão abrir por 8 horas em SP

O governo do estado de São Paulo autorizou a ampliação do período de abertura de estabelecimentos comerciais de seis para oito horas diárias, a partir de sexta-feira, 21. A medida vale para comércios, restaurantes, bares, academias, escritórios e salões de beleza em regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo. O horário limite de funcionamento é até 22h.

Os estabelecimentos poderão escolher se funcionam por um período contínuo ou fracionado. A autorização da flexibilização nos municípios fica a cargo de cada prefeitura.

Na sexta-feira, 21, o governo irá publicar os protocolos que deverão ser adotados pelas escolas que decidirem escolher a volta opcional às aulas. Segundo Plano São Paulo, as cidades que estão na fase amarela há 28 dias poderão reabrir as escolas da rede pública e privada em setembro para atividades de reforço escolar e atividades opcionais.

Nesta quarta-feira, 19, o estado de São Paulo atingiu 27.591 óbitos e 721.377 casos de coronavírus. A taxa de ocupação de UTIs permanece abaixo de 60%: são 57,2% no estado como um todo e 55,2% na Grande São Paulo.