Clínicas recebem nova vacina contra vírus da bronquiolite para gestantes e idosos

A partir desta semana, clínicas e centros privados de vacinação do país começam a receber a vacina Abrysvo, desenvolvida pela Pfizer. O imunizante, inédito, protege os bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR) ainda no ventre materno.



O VSR é o principal causador de infecções respiratórias graves em crianças pequenas, como a bronquiolite, além de ser uma das principais causas de internação e morte em crianças com menos de 2 anos.

Vacinação para gestantes e idosos

A Abrysvo é indicada a gestantes e idosos a partir de 60 anos. As mulheres grávidas devem receber uma única dose entre as semanas 24 e 36 da gestação.

A diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro, destaca em nota que “quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento”.

A vacina, aprovada em abril deste ano pela Anvisa, foi solicitada para inclusão no Programa Nacional de Imunizações (PNI), o que está sob análise do Ministério da Saúde.

Para os idosos, a recomendação também é de uma dose única, dado que este grupo é mais suscetível a desdobramentos graves da infecção pelo VSR. “Essas complicações podem, inclusive, intensificar ou desestabilizar condições de saúde pré-existentes, como cardiopatias, pneumopatias, diabetes e nefropatias”, afirma a especialista.

Os resultados dos estudos clínicos mostraram que a vacina é eficaz: em crianças de até 3 meses, a Abrysvo previne 82% das formas graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR, percentual que se mantém em 69% para bebês até 6 meses. Em idosos, a eficácia contra quadros graves do VSR chega a 85,7%.

Impacto do VSR no Brasil e importância da vacinação

Até agora, em 2023, o VSR tem se mostrado a causa mais frequente de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil, aparecendo em 41,6% dos diagnósticos positivos para vírus respiratórios. Para crianças menores de 2 anos, o VSR é responsável por até 40% das pneumonias e 75% dos casos de bronquiolite.

O vírus sincicial respiratório é altamente contagioso e se espalha por meio de gotículas de saliva ou secreções respiratórias.



Os sintomas iniciais incluem coriza e tosse leve, podendo evoluir para dificuldades respiratórias graves. Os bebês menores de 3 meses são os mais vulneráveis, e fatores como prematuridade e presença de irmãos mais velhos em casa aumentam o risco de hospitalização.

Diante da gravidade das infecções causadas pelo VSR, é fundamental que pais e responsáveis busquem informações sobre a vacina e discutam com os pediatras as melhores formas de proteção para os bebês. A vacinação é uma ferramenta essencial para prevenir complicações e garantir a saúde das crianças e dos idosos durante os períodos de maior circulação do vírus.

