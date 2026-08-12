Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Saúde

Cientistas descobrem como excesso de peso pode alimentar o Alzheimer

Pesquisadores investigaram molécula presente em gordura e acompanharam seus impactos nas células cerebrais; entenda

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h33
alzheimer-demencia
Doença de Alzheimer: enfermidade ainda é um desafio do ponto de vista do diagnóstico e do tratamento (Ilustração: Veja Saúde/VEJA)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem como excesso de peso pode alimentar o Alzheimer Priorizar nos meus resultados Google

Há um elo estabelecido entre doenças metabólicas, como a obesidade, e o Alzheimer. O mistério é como o peso excessivo alimenta o principal tipo de demência que atinge os idosos. Um novo estudo de pesquisadores do Houston Methodist, nos Estados Unidos, saiu da investigação das estruturas cerebrais e encontrou uma molécula presente na gordura que atua como um elemento que prejudica as células do cérebro.

O foco do estudo foi em um tipo específico de molécula de gordura, as fosfatidiletanolaminas (PEs), quando há um estado de desequilíbrio. Para isso, avaliaram amostras de tecido adiposo e sangue de seis pacientes com diagnóstico de obesidade que tinham sido submetidos a cirurgias abdominais e o controle com seis pessoas dentro do peso adequado.

O grupo identificou que ocorre um aumento dessa molécula em pessoas que vivem com obesidade.

Siga

No tecido corporal, as PEs acabam encapsuladas em partículas muito pequenas e são levadas até o cérebro, onde desestabilizam o funcionamento do órgão e favorecem processos ligados à doença de Alzheimer.

Continua após a publicidade

Ao acompanhar os impactos no cérebro, os pesquisadores observaram que essas partículas provenientes da gordura interromperam a comunicação entre os neurônios, enfraqueceram as defesas imunológicas e favoreceram o acúmulo da proteína beta-amiloide, estrutura apontada como a principal responsável pelos danos cerebrais característicos da doença.

“A obesidade pode alterar a forma como os sinais chegam ao cérebro”, disse, em comunicado, Stephen Wong, um dos autores do estudo publicado na revista científica Molecular Neurodegeneration.

Continua após a publicidade

Obesidade e Alzheimer

O estudo levou em consideração um dado sobre os impactos da obesidade na meia-idade, aquela faixa entre os 40 e 60 anos, para o Alzheimer na população mais afetada pela doença.

“Notavelmente, a obesidade na meia-idade em mulheres está associada a um aumento de 39% no risco de desenvolver demência em comparação com mulheres não obesas da mesma idade”, escreveram os autores.

Continua após a publicidade

Com as duas condições em alta na população mundial, o estudo oferece um caminho para tentar desenhar uma nova abordagem no tratamento, principalmente do Alzheimer.

“A boa notícia é que isso pode ser algo que podemos tratar. Em vez de encarar o risco de Alzheimer associado à obesidade apenas como um problema metabólico, esta pesquisa sugere que podemos ser capazes de atacar o processo que conecta essas alterações ao cérebro”, afirma Wong.

Publicidade
TAGS:
alzheimer
Doença de Alzheimer
Envelhecimento
Gordura
Obesidade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).