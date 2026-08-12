Cientistas descobrem como excesso de peso pode alimentar o Alzheimer

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Um novo estudo do Houston Methodist descobriu como a obesidade pode contribuir para o Alzheimer. Pesquisadores identificaram moléculas de gordura, as fosfatidiletanolaminas (PEs), que desestabilizam o cérebro, interrompendo a comunicação neuronal e favorecendo o acúmulo da proteína beta-amiloide, ligada à doença. Essa descoberta pode abrir novas portas para tratamentos.

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Há um elo estabelecido entre doenças metabólicas, como a obesidade, e o Alzheimer. O mistério é como o peso excessivo alimenta o principal tipo de demência que atinge os idosos. Um novo estudo de pesquisadores do Houston Methodist, nos Estados Unidos, saiu da investigação das estruturas cerebrais e encontrou uma molécula presente na gordura que atua como um elemento que prejudica as células do cérebro.

O foco do estudo foi em um tipo específico de molécula de gordura, as fosfatidiletanolaminas (PEs), quando há um estado de desequilíbrio. Para isso, avaliaram amostras de tecido adiposo e sangue de seis pacientes com diagnóstico de obesidade que tinham sido submetidos a cirurgias abdominais e o controle com seis pessoas dentro do peso adequado.

O grupo identificou que ocorre um aumento dessa molécula em pessoas que vivem com obesidade.

No tecido corporal, as PEs acabam encapsuladas em partículas muito pequenas e são levadas até o cérebro, onde desestabilizam o funcionamento do órgão e favorecem processos ligados à doença de Alzheimer.

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Ao acompanhar os impactos no cérebro, os pesquisadores observaram que essas partículas provenientes da gordura interromperam a comunicação entre os neurônios, enfraqueceram as defesas imunológicas e favoreceram o acúmulo da proteína beta-amiloide, estrutura apontada como a principal responsável pelos danos cerebrais característicos da doença.

“A obesidade pode alterar a forma como os sinais chegam ao cérebro”, disse, em comunicado, Stephen Wong, um dos autores do estudo publicado na revista científica Molecular Neurodegeneration.

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Obesidade e Alzheimer

O estudo levou em consideração um dado sobre os impactos da obesidade na meia-idade, aquela faixa entre os 40 e 60 anos, para o Alzheimer na população mais afetada pela doença.

“Notavelmente, a obesidade na meia-idade em mulheres está associada a um aumento de 39% no risco de desenvolver demência em comparação com mulheres não obesas da mesma idade”, escreveram os autores.

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Com as duas condições em alta na população mundial, o estudo oferece um caminho para tentar desenhar uma nova abordagem no tratamento, principalmente do Alzheimer.

“A boa notícia é que isso pode ser algo que podemos tratar. Em vez de encarar o risco de Alzheimer associado à obesidade apenas como um problema metabólico, esta pesquisa sugere que podemos ser capazes de atacar o processo que conecta essas alterações ao cérebro”, afirma Wong.