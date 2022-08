Cientistas criam embrião sintético com cérebro e coração funcionando

Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, criaram um embrião de camundongos com cérebro e coração funcionando e com todas as estruturas para o desenvolvimentos dos demais órgãos do corpo usando somente células-tronco. É a primeira vez que um embrião sintético com essa complexidade é produzido pela ciência.

De acordo com os pesquisadores, o objetivo é entender mais profundamente como se desenrolam as primeiras etapas de vida e também identificar com maior precisão porque alguns embriões não conseguem se desenvolver.

O relato de mais essa façanha está descrito na revista científica Nature.

Os cientistas fazem parte do grupo de Magdalena Zernicka-Goetz, uma das mais respeitadas pesquisadoras da área em todo o mundo.

Há anos os cientistas trabalham para recriar a vida em laboratório a partir das células-tronco, as grandes matrizes do organismo, capazes de dar origem a quase todos os tecidos do corpo.

No entanto, nunca havia se chegado tão longe quanto os cientistas ingleses anunciaram agora. “É simplesmente inacreditável que tenhamos chegado a esse ponto”, comemorou Magdalena.

O maior avanço do trabalho foi ter conseguido criar praticamente todo o cérebro, inclusive a parte anterior, até então um grande desafio.

Se os mesmos resultados forem obtidos com células-tronco humanas, os pesquisadores planejam usar o método para criar órgãos inteiros a serem usados para substituir aqueles doentes. “Há uma fila enorme de pessoas esperando por órgãos”, diz Magdalena. “Esperamos ajudar a salvar vidas”, completa.