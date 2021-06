Cidade capixaba começa a ser vacinada com meia dose da AstraZeneca

A cidade de Viana, com 79 mil habitantes, no Espírito Santo, começa hoje a ser vacinada contra a Covid-19, em uma experiência inédita: a população receberá meia dose da vacina da AstraZeneca. Os primeiros a participar do estudo serão adultos com a idade de 18 a 49 anos, grupo que corresponde a 35 mil pessoas no município. A meta é que 85% do público-alvo seja imunizado ainda neste domingo.

A pesquisa, organizada pelo governo do Estado e pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem como objetivo verificar a taxa de eficácia da dose fracionada. Os voluntários receberão o reforço no mesmo intervalo adotado no programa padrão, de 90 dias.

As doses utilizadas, cerca de 15 mil, foram doadas pelo Ministério da Saúde.