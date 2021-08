China tem maior número diário de novas contaminações por Covid-19

Nesta sexta-feira, 6, a China relatou o maior número de novos casos de Covid-19 desde o início do novo surto da doença, que começou no fim de julho. Segundo dados da Comissão Nacional de Saúde (NHC), na quinta-feira, 5, foram confirmados 124 novos diagnósticos, ante 85 no dia anterior.

A região onde ocorreu o maior número de novas infecções foi na província oriental de Jiangsu, que relatou 61 novos casos locais na quinta-feira, ante 40 no dia anterior. A cidade provincial de Yangzhou, perto do centro comercial de Xangai, também apresentou alta transmissão nas últimas semanas. Para impedir que o vírus chegue a outras regiões, Yangzhou fechou a fronteira da localidade.

A China, berço do novo coronavírus, conseguiu ao longo do último um ano e meio controlar a pandemia. No entanto, desde 20 de julho o país, que apenas contabiliza casos sintomáticos da doença, enfrenta novos surtos, em diversas regiões. Autoridades locais de saúde atribuíram o recente aumento das infecções à disseminação da variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia.