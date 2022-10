China lança vacina oral para reforço contra a Covid-19

A China aprovou a inclusão de uma vacina inalável oral da farmacêutica CanSino como opção de reforço contra a Covid-19. Segundo a empresa chinesa, a oferta gratuita do imunizante será realizada a partir desta quarta-feira, 26, “marcando o lançamento da primeira vacina inalada (contra a doença) do mundo”. A Convidecia Air, como foi batizada, pode ser administrada em adultos com mais de 18 anos que já completaram o esquema primário de vacinação.

A vacina utiliza a mesma tecnologia de vetor de adenovírus da versão intramuscular e, de acordo com a farmacêutica, é uma opção não invasiva, indolor e com capacidade de gerar fortes respostas imunes.

“Com apenas um quinto da dosagem da versão intramuscular, a versão inalada treina a função de memória imunológica do corpo imitando a infecção natural do vírus e induz eficientemente a imunidade da mucosa para alcançar proteção tripla e efetivamente conter a infecção e bloquear a transmissão”, informou, em comunicado. No mês passado, a CanSino lançou um imunizante com a mesma tecnologia e que é aplicada por meio de um spray nasal.

Para receber a dose, as pessoas sugam uma névoa oferecida em um copo, prendem a respiração e, após poucos segundos, podem respirar normalmente. Em uma reportagem local, um dos vacinados disse que a vacina é doce e tem sabor de leite.

Segundo a Xinhua, agência oficial do governo chinês, um ensaio randomizado realizado em setembro com 420 participantes mostrou que a vacina aumenta a concentração de anticorpos neutralizantes, que impedem a infecção das células pelo vírus. Após, 14 dias da dose de reforço, o grupo de voluntários que recebeu baixa dose do novo imunizante teve concentração de anticorpos neutralizantes de soro de 744,4. No grupo de alta dose, foi de 714,1. Já no grupo de controle, atingiu apenas 78,5.