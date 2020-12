China dá aval provisório para vacina da Sinopharm e autoriza uso em massa

A Administração Nacional de Produtos Médicos da China concedeu autorização provisória para uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela estatal Sinopharm. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 31, pelo vice-comissário do regulador, Chen Shifei

Com a liberação do principal regulador de medicamentos do país, o imunizante poderá ser usado em massa, cerca de um ano após a pandemia começar a surgir no centro do país.

Na última quarta-feira, a Sinopharm afirmou que sua vacina teve eficácia de 79% na proteção contra a Covid-19 na fase 3 de ensaios clínicos no exterior.

A vacina e outras duas feitas no país já haviam recebido apenas autorização para uso emergencial na China. Pequim permitiu isso para vacinas que ainda não tinham concluído os testes clínicos, quando considerou urgente ajudar com a emergência pública de saúde. O novo aval dado à Sinopharm agora é o primeiro a permitir um uso mais amplo de uma vacina contra a Covid-19 no país.

A Sinopharm já começou a produzir em massa a vacina, informou o governo chinês. O regulador disse que estará atento à empresa, a fim de garantir que ela realize o restante dos ensaios clínicos de fase 3 como planejado.