Chefe da OMS prevê fim da pandemia em 2022

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez uma previsão animadora durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça: “2022 deverá ser o ano em que acabaremos com a pandemia da Covid-19”, disse. “No próximo ano, a OMS está empenhada em fazer todo o possível para acabar com a pandemia. Se quisermos acabar com ela, devemos acabar com a desigualdade (do acesso às vacinas), garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinada até meados do ano que vem.”

O chefe da OMS também alertou para o risco das reuniões familiares nas festas de fim de ano, já que muitos países enfrentam nova onda de Covid-19 com o surgimento e rápido avanço da ômicron, nova variante do coronavírus.

“Um evento cancelado é melhor do que uma vida cancelada”, afirmou Ghebreyesus. “Agora há evidências consistentes que a ômicron está se espalhando significativamente mais rápido do que a variante delta. E é mais provável que as pessoas vacinadas ou recuperadas da Covid-19 possam ser infectadas ou reinfectadas.”