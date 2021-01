Chefe da OMS diz estar ‘muito decepcionado’ com a China

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse estar “muito decepcionado” com autoridades chinesas após uma equipe da agência — encarregada de investigar a origem da pandemia de Covid-19 no país — viajou sem todas as autorizações necessárias para o trabalho. O anúncio foi feito durante a primeira transmissão pública da OMS em 2021, que ocorreu nesta terça-feira, 5.

“Hoje nos informaram que as autoridades chinesas não terminaram as autorizações necessárias para a chegada da equipe na China. Estou muito decepcionado com esta notícia, porque dois membros já iniciaram a viagem”, declarou o chefe da OMS aos jornalistas.

Tedros afirmou que esteve em contato com funcionários do alto escalão do governo chinês e que “deixou claro” que a missão é uma prioridade para a equipe da OMS.