CDC sugere que 70% dos americanos poderiam dispensar uso de máscaras

Em reunião com foco nas estratégias para a convivência com a Covid-19, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) sugeriram nesta sexta-feira, 25, que 70% da população americana estaria apta a dispensar o uso de máscaras. O CDC levou em consideração as pessoas que vivem em localidades com níveis baixos ou médios da doença na nova diretriz.

Diretora do CDC, Rochelle Walensky abordou o cenário de avanço do combate ao vírus a partir da vacinação, das doses de reforço, além do amplo acesso a testes e máscaras que oferecem mais proteção, caso do modelo N95 (PFF2 no Brasil), e dos medicamentos. Segundo ela, 200 milhões de pessoas receberam o esquema primário de imunização e 100 milhões tomaram a dose adicional.

Foi diante deste cenário que o órgão desenhou as novas orientações para as medidas preventivas, que devem considerar três pontos na análise das semanas epidemiológicas: o número de novos casos, novas hospitalizações pela doença por 100 mil habitantes e a capacidade hospitalar. Dessa forma, será possível estabelecer e os índices são altos, médios ou baixos.

“Mais da metade dos condados que representam cerca de 70% dos americanos estão em áreas com níveis de comunidade Covid-19 baixos ou médios. Este é um aumento de cerca de um terço dos municípios em níveis comunitários baixos ou médios na semana passada e continuamos a ver os indicadores melhorarem em muitas comunidades”, afirmou Greta Massetti, integrante da Equipe de Gerenciamento de Incidentes Covid-19. Ela informou que as máscaras devem continuar sendo usadas por pessoas que testarem positivo ou que tiveram contato com alguém infectado.

Na mesma reunião, o CDC atualizou as recomendações para uso da proteção facial nas escolas, que não precisará mais ser utilizada por toda a comunidade escolar e estará restrita a escolas de localidades com níveis altos de Covid-19.

“Nenhum de nós sabe o que o futuro reserva para nós e para este vírus e precisamos estar preparados e precisamos estar prontos para o que vier a seguir. Queremos dar às pessoas uma folga de coisas como usar máscaras quando nossos níveis estão baixos e, em seguida, ter a capacidade de alcançá-los novamente, caso as coisas piorem no futuro”, disse Rochelle.