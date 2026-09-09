Casos de sarampo chegam a 30 em São Paulo e secretaria incentiva vacinação

Ler Resumo





O estado de São Paulo registra 30 casos de sarampo, com dois novos registros em crianças menores de 2 anos na capital. A maioria dos pacientes não tinha vacinação completa. A doença, altamente contagiosa, pode levar a complicações graves. O SUS oferece a vacina gratuitamente. Entenda os riscos e o esquema vacinal completo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O número de casos confirmados de sarampo chegou a 30 no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira, 9. O balanço atualizado confirmou dois novos episódios da doença em crianças com menos de 2 anos na capital paulista.

A pasta informou que as infecções foram notificadas no mês passado e passaram a integrar o balanço epidemiológico hoje após a divulgação dos resultados de exames laboratoriais. Os dois casos, de acordo com a secretaria, estão ligados a cadeias de transmissão que já foram identificadas e estão sendo acompanhadas por equipes de vigilância epidemiológica. O estado de saúde das crianças não foi divulgado.

“Ao todo, quatro cadeias foram identificadas no estado em 2026. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados, foi encerrada após 12 semanas sem novas ocorrências relacionadas. As cadeias identificadas em junho, julho e agosto permanecem sob acompanhamento das equipes estaduais e municipais.”

Nesses casos, o trabalho consiste em investigar os episódios, procurar pessoas que estiveram em contato com os infectados e verificar a necessidade de ações de vacinação de bloqueio.

Para conscientizar a população, a secretaria lançou uma campanha em TV, rádio e veículos independentes incentivando a ida aos postos para verificar a situação vacinal e atualizar a caderneta. O tema da campanha é “A melhor prevenção é a vacinação”.

Continua após a publicidade

Sarampo na capital

A maior parte dos casos está concentrada na capital paulista, que soma 27 registros. Também foram notificados episódios confirmados em São Bernardo do Campo (2) e Guarulhos (1).

“Em 22 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.”

Riscos do sarampo

Doença altamente contagiosa, o sarampo é causado por vírus e tem como principal manifestação o aparecimento de manchas vermelhas no corpo. Outros sintomas são febre alta, tosse seca, irritação nos olhos, mal-estar intenso e nariz entupido ou escorrendo. Pneumonia, encefalite (inflamação no cérebro) e a morte são os desfechos mais graves da infecção.

A circulação do vírus propicia o aparecimento de surtos entre pessoas não vacinadas, de modo que um indivíduo infectado é capaz de transmitir a doença para até 18 pessoas, de acordo com a Opas.

Continua após a publicidade

No Brasil, a vacina contra o sarampo é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja o esquema vacinal

Crianças de 6 a 11 meses:

Dose zero: indicada em situações de risco aumentado de exposição ao vírus, não substitui as doses do calendário de rotina

Crianças a partir de 12 meses

Continua após a publicidade

Primeira dose (D1) aos 12 meses, com a tríplice viral. Segunda dose (D2) aos 15 meses, com a vacina tetraviral (ou tríplice viral + varicela)

Pessoas de 5 a 29 anos

Devem iniciar ou completar o esquema de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas

Pessoas de 30 a 59 anos

Devem receber uma dose da tríplice viral caso não haja comprovação de vacinação anterior