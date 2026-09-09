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Saúde

Casos de sarampo chegam a 30 em São Paulo e secretaria incentiva vacinação

Dois novos casos foram em crianças com menos de 2 anos; 27 episódios ocorreram na capital

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 16h35
sarampo
Dos casos registrados, 22 foram em pessoas com esquema vacinal incompleto ou sem registro das doses (iStock/iStock)
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O número de casos confirmados de sarampo chegou a 30 no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira, 9. O balanço atualizado confirmou dois novos episódios da doença em crianças com menos de 2 anos na capital paulista.

A pasta informou que as infecções foram notificadas no mês passado e passaram a integrar o balanço epidemiológico hoje após a divulgação dos resultados de exames laboratoriais. Os dois casos, de acordo com a secretaria, estão ligados a cadeias de transmissão que já foram identificadas e estão sendo acompanhadas por equipes de vigilância epidemiológica. O estado de saúde das crianças não foi divulgado.

“Ao todo, quatro cadeias foram identificadas no estado em 2026. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados, foi encerrada após 12 semanas sem novas ocorrências relacionadas. As cadeias identificadas em junho, julho e agosto permanecem sob acompanhamento das equipes estaduais e municipais.”

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Nesses casos, o trabalho consiste em investigar os episódios, procurar pessoas que estiveram em contato com os infectados e verificar a necessidade de ações de vacinação de bloqueio.

Para conscientizar a população, a secretaria lançou uma campanha em TV, rádio e veículos independentes incentivando a ida aos postos para verificar a situação vacinal e atualizar a caderneta. O tema da campanha é “A melhor prevenção é a vacinação”.

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Sarampo na capital

A maior parte dos casos está concentrada na capital paulista, que soma 27 registros. Também foram notificados episódios confirmados em São Bernardo do Campo (2) e Guarulhos (1).

“Em 22 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.”

Riscos do sarampo

Doença altamente contagiosa, o sarampo é causado por vírus e tem como principal manifestação o aparecimento de manchas vermelhas no corpo. Outros sintomas são febre alta, tosse seca, irritação nos olhos, mal-estar intenso e nariz entupido ou escorrendo. Pneumonia, encefalite (inflamação no cérebro) e a morte são os desfechos mais graves da infecção.

A circulação do vírus propicia o aparecimento de surtos entre pessoas não vacinadas, de modo que um indivíduo infectado é capaz de transmitir a doença para até 18 pessoas, de acordo com a Opas.

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No Brasil, a vacina contra o sarampo é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja o esquema vacinal

Crianças de 6 a 11 meses:

  • Dose zero: indicada em situações de risco aumentado de exposição ao vírus, não substitui as doses do calendário de rotina

Crianças a partir de 12 meses

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  • Primeira dose (D1) aos 12 meses, com a tríplice viral. Segunda dose (D2) aos 15 meses, com a vacina tetraviral (ou tríplice viral + varicela)

Pessoas de 5 a 29 anos

  • Devem iniciar ou completar o esquema de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas

Pessoas de 30 a 59 anos

  • Devem receber uma dose da tríplice viral caso não haja comprovação de vacinação anterior
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