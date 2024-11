Carta ao Leitor: Qualidade reconhecida

O mundo respira sobressaltado com as guerras na Europa e no Oriente Médio. Há imensa expectativa do que será a administração de Donald Trump ao retornar à Casa Branca. No Brasil, discute-se o envolvimento de Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo na tentativa de golpe do infame 8 de janeiro de 2023 — tema que não sairá tão cedo do no­ti­ciá­rio. Em paralelo, o pacote de corte de gastos, sem dúvida, é nó górdio para a melhora da economia brasileira. Projeta-se, como sombra, em todas as nações, o drama urgente das mudanças climáticas, aceleradas pela mão às vezes irresponsável do ser humano. O jornalismo como rascunho da história não pode parar. Há 56 anos, VEJA dedica-se a imprimir profissionalismo, com informações precisas e profundas, em torno de tudo o que move a civilização — e, invariavelmente, além de esmiuçar os bastidores de eventos decisivos, a revista teve o privilégio de inaugurar discussões, com os chamados “furos de reportagem”.

Um assunto, nessas cinco décadas de aventura, nunca deixou de caminhar, de mãos dadas, firme e forte, entre as revelações publicadas em áreas como economia, política e educação: a saúde. Sempre antenada com as principais preocupações de seus leitores, VEJA deu especial atenção às campanhas de vacinação, aos surtos, à eclosão da aids, no início dos anos 1980, e à covid-19, a partir de 2020. Houve generoso espaço também para os cuidados com o corpo, sobretudo para dietas e controle da obesidade, doença que desencadeia tantos males no organismo. Nesta edição, mergulhamos nos detalhes dos avanços tecnológicos em relação ao controle do diabetes.

O zelo pela precisão tem sido reconhecido ao longo do tempo. É unânime, felizmente, a sensação de sermos referência inescapável de conhecimento. Recentemente, o editor Diogo Sponchiato e a repórter Paula Felix foram premiados entre os mais admirados da imprensa de saúde, ciência e bem-estar no prêmio promovido pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pela plataforma Jornalistas&Cia. Paula e a repórter Ligia Moraes ficaram com o 1º lugar no Prêmio da Associação Médica do Rio Grande do Sul pela capa “Doenças do clima”. A revista VEJA SAÚDE, costela vital de VEJA, dirigida por Diogo, foi reconhecida como o melhor veículo especializado pelo Einstein. “É trabalho coletivo, de permanente atenção, nas edições impressas e no site”, diz Diogo. A qualidade, enfim, é sinônimo de muito trabalho e de respeito. Vale lembrar um aforismo do escritor russo Ivan Turguêniev: “A felicidade é como a saúde: se não sentes a falta dela, significa que ela existe”. Ou, então, a bem-­hu­mo­ra­da provocação de Millôr Fernandes, aqui mesmo em VEJA, porque rir é sempre o melhor remédio: “O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde”. Saúde a todos.

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921