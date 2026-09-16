‘Caneta emagrecedora’ do Paraguai é proibida pela Anvisa no Brasil
Órgão diz que produto não possui registro sanitário e, portanto, não teve sua segurança e eficácia avaliadas no país; item era anunciado nas redes sociais
A “caneta emagrecedora” denominada T36, marca de tirzepatida fabricada no Paraguai, teve sua circulação no Brasil proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida, pulicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, afirma que o produto não possui registro sanitário junto ao órgão e, portanto, não teve sua segurança e eficácia avaliadas no país.
A resolução proíbe a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso do produto. As ações de fiscalização se aplicam a quaisquer pessoas físicas e jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o medicamento.
Segundo o órgão, o remédio vinha sendo importado e oferecido em anúncios em sites e nas redes sociais. No dia 8 de setembro, a Anvisa já havia proibido a venda de medicamentos de GLP-1 pelo site “www.gopharma.shop”, que, segundo a agência, comercializava medicamentos sem registro no Brasil à base de tirzepatida ou que alegavam supostamente ter como princípio ativo a retatrutida, substância que ainda não possui registro em nenhum país do mundo.
Alguns dos produtos anunciados, como T.G. 15 mg, Tirzec 15 mg e Lipoless MD 15 mg, já possuíam, inclusive, proibição expressa de ingresso no país, diz nota publicada no site da Anvisa.
“É importante esclarecer que sites em geral não podem vender medicamentos para qualquer indicação, em nenhuma hipótese. Isso não é novidade: a comercialização de medicamentos no Brasil é privativa de farmácias e drogarias regularizadas, por meio de suas lojas físicas ou sites e canais digitais oficiais”, adverte o órgão.
Como saber se medicamento é autorizado pela Anvisa
Um medicamento autorizado é aquele que possui registro sanitário ou outra forma de regularização válida concedida pela Anvisa. Na prática, isso significa que o produto passou pelas etapas de fiscalização do órgão e pode ser fabricado, importado, distribuído, vendido e utilizado dentro das condições aprovadas.
Esses remédios atendem aos pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa para garantir qualidade, segurança e eficácia.
Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa. Na caixa do remédio, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou o medicamento.
Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.