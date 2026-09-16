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Saúde

‘Caneta emagrecedora’ do Paraguai é proibida pela Anvisa no Brasil

Órgão diz que produto não possui registro sanitário e, portanto, não teve sua segurança e eficácia avaliadas no país; item era anunciado nas redes sociais

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h46 | Atualizado em 16 set 2026, 10h20
Caixa branca e frasco de vidro transparente com tampa laranja, ambos com rótulo J 36 15 MD Tirzepatida 15 mg/0,6 mL e Laboratorios CATEDRAL
Sem registro: marca de tirzepatida fabricada no Paraguai tem circulação no Brasil proibida pela Anvisa (Reprodução/Reprodução)
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A “caneta emagrecedora” denominada T36, marca de tirzepatida fabricada no Paraguai, teve sua circulação no Brasil proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida, pulicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, afirma que o produto não possui registro sanitário junto ao órgão e, portanto, não teve sua segurança e eficácia avaliadas no país.

A resolução proíbe a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso do produto. As ações de fiscalização se aplicam a quaisquer pessoas físicas e jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o medicamento.

Segundo o órgão, o remédio vinha sendo importado e oferecido em anúncios em sites e nas redes sociais. No dia 8 de setembro, a Anvisa já havia proibido a venda de medicamentos de GLP-1 pelo site “www.gopharma.shop”, que, segundo a agência, comercializava medicamentos sem registro no Brasil à base de tirzepatida ou que alegavam supostamente ter como princípio ativo a retatrutida, substância que ainda não possui registro em nenhum país do mundo.

Alguns dos produtos anunciados, como T.G. 15 mg, Tirzec 15 mg e Lipoless MD 15 mg, já possuíam, inclusive, proibição expressa de ingresso no país, diz nota publicada no site da Anvisa.

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“É importante esclarecer que sites em geral não podem vender medicamentos para qualquer indicação, em nenhuma hipótese. Isso não é novidade: a comercialização de medicamentos no Brasil é privativa de farmácias e drogarias regularizadas, por meio de suas lojas físicas ou sites e canais digitais oficiais”, adverte o órgão.

Como saber se medicamento é autorizado pela Anvisa

Um medicamento autorizado é aquele que possui registro sanitário ou outra forma de regularização válida concedida pela Anvisa. Na prática, isso significa que o produto passou pelas etapas de fiscalização do órgão e pode ser fabricado, importado, distribuído, vendido e utilizado dentro das condições aprovadas.

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Esses remédios atendem aos pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa para garantir qualidade, segurança e eficácia.

Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa. Na caixa do remédio, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou o medicamento.

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Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.

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