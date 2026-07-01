Café: estudo desvenda os verdadeiros efeitos da bebida para o fígado

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Um novo estudo abrangente, baseado em dados do UK Biobank, revela que o consumo de café protege significativamente o fígado. A bebida diminui o risco de cirrose, tumores hepáticos e mortalidade relacionada ao órgão. Surpreendentemente, os benefícios se estendem ao café com e sem cafeína, e até mesmo com açúcar ou adoçante. Uma descoberta importante para a saúde pública.

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Uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café tem sido explorado em estudos para avaliação dos seus benefícios para a saúde. Após a leva de análises apontando a redução do risco de demências em 18%, um novo órgão é apontado como alvo de seu efeito protetor: o fígado. A análise de informações do UK Biobank, o maior banco de dados de saúde do Reino Unido, demonstrou que o consumo de café diminuiu o risco de doenças como cirrose, tumores de fígado e mortalidade por condições que atingem o órgão.

O estudo, publicado no periódico científico Clinical Gastroenterology and Hepatology, avaliou dados de 354.957 participantes sem diagnóstico de doenças pré-existentes no órgão acompanhados por um tempo médio de 13 anos que tomavam cinco ou mais xícaras de café e constatou que houve redução do risco de cirrose, carcinoma hepatocelular — tipo de tumor — e mortalidade relacionada ao fígado.

“O consumo elevado de café correspondeu a menor quantidade de gordura hepática, ferro e fibroinflamação”, observaram os autores do estudo.

Embora o grupo tenha destacado os achados com a dose limite recomendada por dia, considerando que os especialistas sugerem três a cinco xícaras diárias, os bons resultados também estiveram presentes entre consumidores de café mais moderados, que tomavam uma a duas xícaras.

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Café com ou sem cafeína

Uma observação feita pelos pesquisadores é que as associações protetoras não tiveram diferenças entre a versão com cafeína e sem cafeína.

“Esses achados multidimensionais corroboram o consumo moderado de café sem açúcar como uma estratégia simples para a prevenção de doenças hepáticas”, afirmaram.

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Outros benefícios do café

A ciência vem, ano a ano, destrinchando como o café contribui para a saúde e está encontrando resultados positivos. Os mais consolidados têm relação com a proteção cardiovascular, reduzindo o risco de hipertensão, infarto e insuficiência cardíaca.

Outras investigações apontam potencial para diminuir o risco de diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer, como colorretal, mama e endométrio.