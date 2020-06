Brasil ultrapassa os 57.000 mortos de Covid-19

O número de brasileiros mortos vítimas do novo coronavírus chegou a 57.070 neste sábado, 27, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Somente nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.109 óbitos. Ao todo, são 1.313.667 brasileiros infectados, dos quais 38.693 foram confirmados entre ontem e hoje. Ainda de acordo com o governo federal, do total de contaminados, 715.905 (54,5%) já estão curados e 540.692 (42,2%) ainda permanecem sob investigação.

O sudeste, liderado por São Paulo (14.263) e Rio de Janeiro (9.789), é a região com o maior número de mortos no Brasil. Tem o total de 25.893, e é seguida pelo Nordeste, que soma 17.959, sendo o Ceará (5.981) o estado mais atingido da região. Centro-oeste e sul somam, respectivamente, 1.486 e 1.402 óbitos.

O governo federal anunciou neste sábado que firmou um acordo de cooperação com o Reino Unido para o desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina para Covid-19, do laboratório AstraZeneca e da universidade de Oxford. Com o acordo, a vacina será fabricada no país. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco.

De acordo com Franco, a vacina é uma das mais promissoras do mundo e a proposta de cooperação prevê a transferência de tecnologia para o Brasil. O país vai comprar os insumos para a produção da vacina, inclusive a tecnologia de formulação e controle de qualidade. O acordo será firmado por intermédio da Fiocruz com produção pela Bio Manguinhos.