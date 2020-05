Brasil ultrapassa meio milhão de casos de coronavírus

O Ministério da Saúde atualizou neste domingo, 31, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registradas nas últimas 24 horas 16.409 casos e 480 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, o país ultrapassou a marca de meio milhão de infectados.

Os números totais no Brasil chegam a 514.814 diagnósticos positivos e 29.314 óbitos. Há ainda 206.555 (40,1%) pacientes recuperados e 278.890 (54,2%) casos em acompanhamentos.

O estado de São Paulo, que nesta segunda-feira 1º de junho iniciará a flexibilização de sua quarentena, continua à frente no número de casos e mortes pelo coronavírus no país (109.698 e 7.615, respectivamente), seguido por Rio de Janeiro (53.388 e 5.344) e Ceará (48.489 e 3.010).

Neste domingo, o mundo atingiu a marca de 6 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com o monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. Em um panorama geral, o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos (com quase 1,8 milhão de casos) e, desde ontem, o quarto lugar em número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália.