Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de vacinados

O Brasil já tem mais de 1,1 milhão de pessoas vacinadas. O país ultrapassou a casa do milhão nos últimos minutos desta terça-feira, 26, após a contagem e divulgação do número de imunizados em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. O dia também foi o primeiro em que todas as regiões estiveram com o processo de vacinação funcionando, com a divulgação dos primeiros imunizados em Tocantins. Até as 11h30 desta quarta-feira, 17, já havia 1.109.778 doses aplicadas.

São Paulo continua sendo o estado com mais atendidos: mais de 200.000 (confira os números do levantamento feito por VEJA ao final desta matéria). Outros dois estados do Sudeste vêm logo em seguida: Rio de Janeiro e Minas Gerais, que vacinou quase 100.000 pessoas nas últimas 24 horas.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Dois representantes do Nordeste e dois do Sul também já passaram das 50.000 doses aplicadas cada um: Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. Por outro lado, o Norte ainda sofre com a distribuição e divulgação do seu processo de imunização. Cinco estados da região ocupam as últimas posições da tabela: Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Tocantins.

O levantamento desenvolvido por VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmando os dados junto às Secretarias Estaduais que já disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 11h30 desta quarta-feira, 27: