Brasil ultrapassa marca de 50 mil mortes por Covid-19

O número de mortes decorrente do novo coronavírus no Brasil ultrapassou, oficialmente, a marca de 50.000 neste domingo, dia 21. Segundo dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 641 vítimas fatais, totalizando 50.617 óbitos por Covid-19 no país. Um trágico número. Foram confirmados, ainda, 17.459 novos casos da enfermidade, chegando ao total de 1.085.038 pessoas infectadas pelo vírus no Brasil. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde divergem às estatísticas publicadas anteriormente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conass, que contabilizou 55 casos e nove mortes a menos em relação aos dados oficiais do governo.

A incidência da doença em todo o país é de 516,2 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,7% e a taxa de mortalidade é de 24,1 por 100 mil habitantes. De acordo com o Ministério da Saúde, 549.386 pacientes estão recuperados. Segundo dados do Conass, São Paulo é o estado com maior número de casos e mortes ocasionadas pela enfermidade no país: são 219.185 infectados e 12.588 óbitos registrados. Rio de Janeiro é o segundo no ranking nacional, com 96.133 casos e 8.875 mortes confirmadas pela doença. A lista é seguida por Ceará (com 92.866 casos e 5.523 vítimas fatais) e Pará (com 84.654 infectados e 4.583 óbitos), respectivamente.

Recentemente, o Brasil se juntou aos Estados Unidos como os únicos países com mais de 1 milhão de casos de Covid-19 registrados. O recorde foi alcançado na mesma semana em que o Ministério da Saúde acenou com a possibilidade de estabilização do contágio pela epidemia no país. O comércio foi reaberto em diversas cidades. Até campeonatos de futebol já voltaram a ser realizados no país. Somente os Estados Unidos continuam à frente do Brasil no ranking mundial de casos e mortos por coronavírus. O país norte-americano contabiliza ao menos 119.615 vítimas fatais e 2.248.029 casos da enfermidade.