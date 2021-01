Brasil proíbe entrada de pessoas vindas da África do Sul por nova variante

O governo federal proibiu a entrada de pessoas vindas da África do Sul. A medida tenta evitar a propagação no país da cepa sul-africana do coronavírus. Em portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 26, estão proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul. Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos catorze dias.

Brasileiros ou pessoas residentes no Brasil com origem ou histórico de passagem pelos dois territórios nos últimos catorze dias deverão permanecer em quarentena por duas semanas ao ingressar no país. Também é necessário apresentar o teste laboratorial RT-PCR com resultado negativo, realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque.

Segundo a portaria, a medida foi tomada por recomendação da Anvisa, devido ao “impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), identificada no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e na República da África do Sul, pode causar no cenário atual vivenciado no país”. O documento foi assinado pelos ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Eduardo Pazuello (Saúde).