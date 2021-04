Brasil é o 5º no ranking de países com mais doses aplicadas por dia

Passados dois meses e meio após o início da campanha de imunização contra Covid-19 no Brasil, o país ocupa a 5ª posição no ranking de países com o maior número de doses diárias aplicadas, segundo dados mantidos pela Bloomberg. São cerca de 711.211 injeções por dia.

O país está atrás apenas da China, líder da lista com, em média, 5.282.614 doses por dia; Estados Unidos (2.903.730 doses diárias), Índia (1.663.340) e União Europeia (1.585.772). Embora o número brasileiro represente uma melhora significativa em relação ao registrado pelo próprio país apenas alguns dias antes, o volume ainda está abaixo da meta diária de 1 milhão de doses fixada pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A quantidade, inclusive, sempre foi anunciada por especialistas em imunização como um limiar acelerado porém absolutamente realizável para o programa de vacinação no país, uma vez que médias parecidas são praticadas anualmente na campanha de vacinação contra a gripe.

Por outro lado, em números proporcionais, o cenário da campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil é bem menos confortável. Segundo dados da Bloomberg, o país é o 46º colocado no ranking de países que mais vacinaram, com 8,8% da população tendo recebido a primeira dose. A pequena Seychelles encabeça essa lista, com 66,8% da população tendo recebido ao menos uma dose do imunizante.

Até esta quinta-feira, 1º de abril, 18.424.486 brasileiros foram imunizados contra a Covid-19, o que corresponde a 8,8% da população. Destes, 5.192.299 já receberam a segunda dose e completaram o esquema de vacinação contra a doença, já que as vacinas utilizadas atualmente no país – CoronaVac e vacina de Oxford – exigem a aplicação de duas doses. São Paulo, Minas Gerais e Bahia encabeçam a lista de estados com o maior número de vacinas administradas.

Confira abaixo os números atualizados da vacinação no Brasil: