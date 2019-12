As regras que estão tornando a indústria de alimentos mais saudável

• Gordura trans

No dia 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou as normas que vão eliminar o uso desse tipo de gordura nos alimentos. A implantação será feita em etapas até 2023. Os principais produtos que sofrerão a mudança são margarina, bolos prontos, massas instantâneas, sorvetes, pratos congelados e pipoca de micro-ondas. Produzida artificialmente, a trans dá crocância e textura aos alimentos, mas aumenta o risco de doenças cardiovasculares.

• Açúcar

No ano passado, o governo federal fez o primeiro acordo com a indústria brasileira para a redução de 144 000 toneladas do ingrediente na produção de alimentos. Os principais produtos atingidos são bolos prontos, bebidas lácteas e biscoitos recheados. A meta deverá ser alcançada até 2022.

• Sal

Em 2011, o Brasil assinou um documento com as empresas para reduzir o teor de sal nos alimentos em um prazo de quatro anos. O acordo gerou uma retirada de 17 000 toneladas do composto. Em 2017, o pacto foi renovado com um objetivo mais ousado: obter uma diminuição de 28 500 toneladas até 2022.

• Publicidade

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, proibiu em 2014 a propaganda de diversos alimentos para crianças. Passaram a ser vetados, por exemplo, o uso de trilhas sonoras e efeitos especiais do universo infantil e o excesso de cores e bonecos em comerciais de televisão, rádio, jornais, páginas na internet, banners e nos próprios rótulos das marcas. A medida se baseia na tese de que esse público tem maior vulnerabilidade a apelos comerciais quando a linguagem é criada diretamente para ele.

