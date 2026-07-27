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As lições de vida e de psicologia do herói de ‘A Odisseia’

Clássico que ganha fôlego com superprodução cinematográfica também protagoniza um novo livro sobre propósito e resiliência mental

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 13h27 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h42
Mosaico antigo retratando um navio com velas e remos, transportando um homem barbudo em túnica e outros tripulantes com escudos. À direita, uma figura alada toca uma flauta, em meio a ondas e outro navio ao fundo
Representação em mosaico do episódio das sereias de 'A Odisseia': insights sobre a mente humana (Foto: Dallas and John Heaton/Getty Images)
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As lições de vida e de psicologia do herói de ‘A Odisseia’ Priorizar nos meus resultados Google

O que uma história passada de boca em boca e provavelmente reunida e registrada oito séculos antes de Cristo nascer ainda teria a nos ensinar? Pergunte para Sam Akbar, uma psicóloga britânica com formação em estudos clássicos, e ela lhe dará um manancial de respostas.

A Odisseia é um dos berços do imaginário e da literatura ocidental. É também um compêndio de lições sobre a mente humana.

Insuflado pelo filme em cartaz, o poema épico de Homero não expõe, na carne e na alma, tão somente um herói da Grécia Antiga. Expõe o que move a nossa espécie a nutrir aspirações e tomar atitudes, umas mais, outras menos corajosas, e o que ela faz (ou deixa de fazer) para chegar até lá, entre suplícios e gratificações.

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É esse convite a (re)ler e reinterpretar o clássico que nos faz Sam Akbar em O Mindset da Odisseia, que acaba de ser publicado pela BestSeller.

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Capa do livro O Mindset da Odisseia de Dra. Sam Akbar, com fundo azul-claro e um veleiro branco no canto superior direito. O título está em letras brancas grandes, e abaixo, 7 ensinamentos atemporais sobre resiliência, força e propósito
‘O MIndset da Odisseia’, de Sam Akbar, tradução de Miguel Conde, Editora BestSeller; 266 páginas (Capa: BestSeller/Reprodução)

O livro mistura análise literária, psicologia clínica e científica e certa pegada de autoajuda a fim de mostrar o que podemos aprender no encalço de Ulisses (ou Odisseu, como preferem os gregos avessos ao nome romano), seus aliados e inimigos. Pois, muito além das aventuras propriamente ditas, as ideias e decisões do personagem mítico transbordam sonhos e angústias que continuamos a alimentar neste século XXI tão conectado.

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Assim, o episódio da estadia de Ulisses e seus marujos com a deusa Calipso após um naufrágio se torna metáfora da zona de conforto que pode nos aprisionar. O engodo que lhe permite superar o Ciclope traduz, por sua vez, a necessidade de não se render ao ego. O canto das sereias evoca ilusões, entre elas a de um passado paradisíaco. E a passagem pelo estreito marítimo guardado pelas “bestas” Cila e Caríbdis nos lembra que toda escolha comporta vantagens, mas também perdas e renúncias.

Akbar faz questão de ressaltar: nenhum caminho bem-sucedido transcorre em linha reta. E é assim que a nossa espécie segue em frente, vertendo lágrimas de dor e alegria.

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Nem mesmo nós seguimos imutáveis pelas trilhas da vida. Como a psicóloga observa, Ulisses assume diferentes papéis ao longo de sua jornada.

Ele é o “mestre da estratégia” que concebe o cavalo de Troia que consagrará os gregos vitoriosos na guerra. É o “capitão aflito” que parece estar perdendo a esperança diante do destino. É o “ninguém”, que só assim pode livrar a si e aos companheiros de uma morte monstruosa. É o “contador de histórias”, que ressignifica experiências a cada prosa. É o “mendigo paciente”, que sabe ser humilde e contido quando preciso. É o “vingador brutal”, o homem de ação que, enfim, recupera a esposa e o trono.

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De Troia a Ítaca, o percurso do protagonista de A Odisseia é também uma aula de psicologia.

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