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Saúde

As lições da neurociência na hora de abordar seu chefe

Autor do novo livro 'Inteligência NeuroComunicacional na Prática' oferece insights na hora de travar conversas difíceis no ambiente corporativo

Por Sandro Eduardo* 8 set 2026, 17h00
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Leitura do ambiente é crítica antes de um diálogo com a chefia (VEJA.com/Thinkstock)
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Você pode ensaiar uma conversa inteira e, na hora agá, bem diante do seu chefe, perder a precisão que tinha minutos antes. Basta antecipar uma discordância, discutir uma meta, admitir um problema ou negociar um prazo para o corpo reagir.

O coração acelera, a respiração encurta e a atenção se estreita. Em situações percebidas como ameaça social, o estresse pode comprometer as funções de uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, usadas para organizar argumentos, controlar impulsos e escolher palavras. Aí, a necessária conversa fracassa e tudo fica ainda pior.

O problema não é apenas o que seu chefe fará com a sua fala. É o que o seu corpo pode fazer com você durante a conversa. Por isso, a tarefa não é achar a frase perfeita, mas regular o próprio estado emocional. Respire mais lentamente, faça uma breve pausa e defina o que pretende obter.

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E, se a hierarquia fizer você se sentir menor, lembre-se: do outro lado há outra pessoa, apenas ocupando o cargo de chefe. O cargo amplia responsabilidades e poder de decisão; não torna ninguém superior. Essa consciência reduz a submissão automática e favorece uma postura lúcida e firme.

A neurociência não oferece fórmula para convencer ou manipular chefes. Ela traz o entendimento de que comunicação envolve percepção, sinalizações emocionais e ajustes contínuos de rota.

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Capa do livro Inteligência Neurocomunicacional na Prática, de Sandro Eduardo, com fundo azul escuro e padrões de linhas e números binários. O título principal está em branco e vermelho, com subtítulos em branco e vermelho, e um selo dourado Best Seller da Amazon
(Capa: BestSeller/Reprodução)

Em uma conversa difícil, não existem apenas duas pessoas trocando argumentos: existem dois sistemas nervosos se percebendo, antecipando riscos e reagindo um ao outro. Palavras chegam acompanhadas de voz, postura, expressão facial, ritmo e contexto.

Dizer “precisamos rever esse prazo” com mandíbula rígida e voz acelerada produz efeito diferente de apresentá-lo com serenidade e justificativa objetiva.

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Também é um erro entrar na sala decidido apenas a falar. Uma conversa importante exige leitura em tempo real. Não procure um gesto que revele “a verdade”; procure mudanças.

O dado mais relevante não é um braço cruzado ou olhar desviado isoladamente, mas a ruptura do padrão que vinha sendo apresentado. A pessoa estava receptiva e passou a responder de forma curta? O rosto ficou mais tenso? Começou a interromper?

Nenhum sinal isolado permite ler a mente. O que importa é perceber mudanças no conjunto e no contexto.

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O momento certo não é apenas o espaço livre na agenda. Escolha o momento propício. Abordar alguém no auge de uma crise, após uma reunião tensa ou diante de outras pessoas, aumenta a reatividade e a afirmação de autoridade.

Sempre que possível, escolha um ambiente reservado, comece pelo fato, explique o impacto e apresente uma alternativa. “Como podemos corrigir isso?” tende a produzir mais abertura do que “Você tomou a decisão errada”.

Para quem precisa abordar o chefe amanhã: pergunte se ele está bem e com tempo para conversar, defina em uma frase o objetivo e vá direto aos fatos com teor lúcido e pacífico; relaxe o corpo antes de entrar e fale em ritmo mais lento do que a ansiedade impulsiona; observe atentamente a fala e os outros canais comunicacionais dele(a) e, se perceber resistência, investigue antes de insistir.

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E, se o ambiente está degradado e as intenções da liderança ferem seus valores, lembre-se: saúde mental é inegociável. Organize-se para buscar um novo ambiente.

* Sandro Eduardo é pesquisador em neurociência aplicada aos negócios, criador do método Inteligência NeuroComunicacional e autor dos livros O Poder da Inteligência Comunicacional e Inteligência NeuroComunicacional na Prática

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